Омича с пакетом конопли задержала Росгвардия

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:42:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин шли по улице 2-ая Военная в Октябрьском округе. У одного из них в руках был черный пакет, из которого виднелись зеленые листья. Росгвардейцы заметили мужчин и предположили, что в пакете они переносят коноплю. Они остановили омичей с растительностью в пакете и спросили у них, где они взяли наркотическое растение.

Омич, не долго думая, рассказал росгвардейцам, что он сорвал растение на обочине дороги. Вот только он не учел одно обстоятельство – на улице сейчас морозная погода, и конопля попросту не может расти на обочине в январе.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчин доставили в отделение полиции. Экспертиза уже доказала, что зелень из пакета была действительно коноплей. Теперь омичам грозит уголовное дело.