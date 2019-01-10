2019-01-10T12:42:19+03:00
Происшествия

Омича с пакетом конопли задержала Росгвардия

Ему грозит уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича с пакетом конопли задержала РосгвардияОмича с пакетом конопли задержала РосгвардияФото: Росгвардия по Омской области
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Двое мужчин шли по улице 2-ая Военная в Октябрьском округе. У одного из них в руках был черный пакет, из которого виднелись зеленые листья. Росгвардейцы заметили мужчин и предположили, что в пакете они переносят коноплю. Они остановили омичей с растительностью в пакете и спросили у них, где они взяли наркотическое растение.

Омич, не долго думая, рассказал росгвардейцам, что он сорвал растение на обочине дороги. Вот только он не учел одно обстоятельство – на улице сейчас морозная погода, и конопля попросту не может расти на обочине в январе.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, мужчин доставили в отделение полиции. Экспертиза уже доказала, что зелень из пакета была действительно коноплей. Теперь омичам грозит уголовное дело.

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