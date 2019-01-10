2019-01-10T12:39:59+03:00
Общество

Омичи засыпали мэрию жалобами на сбои при оплате в транспорте по безналу

На телефон горячей линии уже поступило более 200 обращений
Анна МИКУЛА
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В Омске с 1 января начали внедрять новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Напомним, по безналу поездка обойдется в 25 рублей, за наличные - уже по 30. Это поможет отследить реальные доходы перевозчиков и значительно увеличить налоговые поступления в бюджет города.

Но, судя по тому, что за последние несколько дней телефон горячей линии 21-13-48, буквально оборвали омичи, которые не понимают, что происходит.

В дептранспорта заверяют, что сотрудники работают над исправлением ошибок чуть ли не круглосуточно, но пока смогли перевести на новую систему оплаты только муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы, а также треть маршруток. Но даже там пока не все гладко. Например, рассажиры не понимают, почему нельзя заплатить за ребенка положенные 15 рублей банковской картой, а необходимо обязательно покупать школьных проездной. Есть и другие вопросы, которые горожане задают в официальном паблике омской мэрии.

- Думаю, будущее наступило. Захожу в автобус. Говорю: «Мне два билетика и тяну телефон расплатиться». А кондуктор мне говорит: «Нельзя, дружище, купить два билетика по одной карте, не получится. Пришлось доставать бумажные и платить по 30. За две остановки. Будущее так и не пришло, - сетует один из комментаторов.

- Вчера наблюдала лично картину: когда пытались рассчитаться безналичным расчетом, не сработало. Ответ кондуктора убил: «Следующую попытку вы можете сделать через 40 минут». Девушка достала 30 рублей и оплатила наличными, - негодует другая подписчица.

- Вот мы едем вчетвером и хотим расплатится одной транспортной картой, но наша чудо система этого не даст. Вопрос - в чем логика? До нововведения я это мог спокойно делать, - интересуется еще один омич.

В мэрии пообещали оперативно решать все проблемы, о которых становится известно.

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