В Омске только треть маршруток принимают безналичную оплату

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:02:59+03:00

В мэрии уверяют, что частники стоят в очереди на подключение к системе

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С нового года Омск перешел на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь проезд в общественном транспорте можно оплатить электронным проездным, смартфоном или банковской картой с бесконтактной оплатой.

С введением нового способа оплаты у многих омичей появились многочисленные трудности. Главная претензия омичей к частным перевозчикам – большинство из них берут с пассажиров по 30 рублей за поездку, объясняя это тем, что у них маршрутка не оборудована терминалами для бесконтактной оплаты.

- Сейчас около 600 машин частных перевозчиков уже подключены к системе и имеют ридеры – это порядка одной трети от всех машин частников. На очереди к подключению безналичной оплаты стоят 10 перевозчиков, их мы подключим в феврале, потому что это не быстрый процесс, - заявил глава дептранса Александр Вялков.