Омичей зовут на трамвайную экскурсию

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:40:24+03:00

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Горожан приглашают на необычную экскурсию – трамвайную. «Маршрут № 8: от вокзала до «Полета» расскажет пассажирам, как остановка «Карлушка» стала площадью Серова, о засекреченном районе – 16-ом Военном городке, об индустриальном гиганте – ПО «Полет». Кроме того, можно будет увидеть сохранившийся деревянный массив XIX века – Казачью слободу, 54-метровые Башни Сакена – один из символов Омска.

Как сообщают организаторы тур рассчитан примерно на час и проходит по маршруту от остановки «Котельникова» до ПО «Полет». Обещают, что участники экскурсии смогут все хорошо расслышать им предоставят индивидуальные радиогиды.

Правда, удовольствие обойдется недешево – 450 рублей для взрослого и 400 рублей для ребенка до 12 лет. Организаровы объясняют: экскурсия проводится максимум для 28 человек, а вагон приходится арендовать.

Узнать подробности можно здесь.