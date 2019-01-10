В Омске загорелся ПАЗик с пассажирами

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:16:48+03:00

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ПАЗик 2014 года выпуска ехал по маршруту №138 улица Партизанская – Новомосковка. Он стоял на остановке в районе Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов и у него загорелся моторный отсек. Водитель вызвал на место пожара спасателей и принялся бороться с огнем самостоятельно. Он вышел из автобуса и потушил возгорание огнетушителем, который был в салоне.

В пресс-службе МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Огнем был поврежден моторный отсек автобуса и закопчен его салон. Причиной пожара стала неисправность какого-то из механизмов автобуса. На место происшествия выезжали 12 спасателей и 2 пожарные машины.