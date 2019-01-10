Под Омском многодетная мать забила до смерти новорожденную дочь

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:26:46+03:00

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Трагедия произошла в селе Новоуральское Павлоградского района Омской области. Многодетная мать, у которой уже было трое детей, в ночь с 7 на 8 января у себя дома родила девочку. По неизвестным причинам 33-летняя омичка так сильно избила здоровую новорожденную малышку, что та умерла от полученных травм. Медики уже ничем не смогли помочь ребенку.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На омичку завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас следователи выясняют, состояла ли семья на учете как неблагополучная. Также ведомство проверит компетентные органы, которые должны были следить за многодетной семьей и за условиями воспитания детей.