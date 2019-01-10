10 Янв. 2019 2019-01-10T10:08:27+03:00

В Омске иномарка с младенцем в салоне вылетела на тротуар Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария случилась минувшей ночью на улице Орджоникидзе. Машина марки «Тойота Королла» ехала по улице Орджоникидзе в направлении улицы 3-я Северная. В районе дома №118 водитель машины, 26-летняя девушка, не справилась с управлением, снесла ограждение и выехала на тротуар. Машина едва не врезалась в здание рядом с дорогой.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, в салоне машины находился младенец, которому нет и года и 26-летняя подруга водителя. Пассажирку и младенца приехавшие медики доставили в больницу. Серьезных травм они не получили и из больницы их отпустили домой. Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии.