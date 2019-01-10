Границу с Омской области пытались пересечь 19 иностранцев

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:40:36+03:00

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Нелегалы попытались пересечь государственную границу между Казахстаном и Россией. Микроавтобус с ними задержали в Омской области в районе Черлака. В салоне остановленного правоохранителями для проверки «Фольцвагена» обнаружили 19 пассажиров.

- Они оказались граждане иностранного государства. Для дальнейшего разбирательства они доставлены в ОМВД России по Омскому району. В ходе проверки полицейские установили, что 5 человек находятся на территории России без документов, подтверждающих законность их пребывания, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В отношении данных граждан составлен административный материал по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. По решению Омского районного суда они подвергнуты административному наказанию в виде штрафа в размере 2 000 рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

32-летнему перевозчику за нарушение правил перевозки людей грозит штраф в 500 рублей.

Фото: 55.мвд.рф