Омичи жалуются, что не могут купить пенсионные проездные

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:21:40+03:00

Горожане скупали их по пять штук, а новые просто не успели допечатать

Изменить размер текста: A A

Омичи довольно болезненно восприняли переход на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Напомним, с 1 января поездка по карте обойдется в 25 рублей, а за наличные уже в 30. Такая разница, по мнению чиновников, отучит горожан платить вторым способом. В конечном счете это поможет сделать доходы перевозчиков и увеличить поступления в бюджет. Напомним, сейчас частники, которые перевозят две трети пассажиров, платят налогов в 10 раз меньше, чем муниципальный транспорт. Нововведение призвано исправить эту ситуацию.

Сама по себе хорошая идея воплощается пока с трудом. Например, еще несколько дней после наступления 2019 года пассажиры не смогли расплатиться ни одним видом карт ни в автобусах, ни в маршрутках. Из-за перенастройки терминалов произошел массовый сбой и людям пришлось платить пресловутые 30 рублей наличными.

Сейчас в муниципальных автобусах, вроде бы, все наладили и можно заплатить банковской, либо транспортной картой уже 25 рублей за поездку. Но люди жалуются, что проездные просто закончились - запасливые горожане раскупили годовой запас карт.

- В одной из точек я видел, как женщина купила 5 карт. Я спросил, зачем? Она говорит: «Чтобы быть уверенной в будущем». К тому же карты подешевели, - рассказал на пресс-конференции директор дептранспорта Александр Вялков.

Как выяснилось, к такому ажиотажу Омск оказался просто не готов. Впрочем, обещают, что новую партию карт в киоски завезут уже в ближайшие дни.