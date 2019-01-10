В омской мэрии извинились перед омичами за сбой терминалов для оплаты проезда

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:27:33+03:00

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В департаменте транспорта признали проблему: напомним, в первые дни января многие терминалы в муниципальных автобусах не принимали транспортные карты льготников. Кроме того, до сих пор не всем пассажирам удается рассчитаться за проезд с помощью смартфонов и банковских карт. Где-то не работают терминалы, а в некоторых случаях кондукторы просто не умеют ими пользоваться. Из-за этого с пассажиров требуют рассчитываться наличкой, а значит для них билет стоит не 25 рублей, а 30 рублей.

Сегодня директор департамента транспорта Александр Вялков принес извинения омичам.

- Действительно, в первые дни запуска системы были допущены технические неполадки, которые могли создать неудобства пассажирам. Я от имени департамента транспорта приношу свои извинения перед омичами, - сказал на пресс-конференции чиновник.