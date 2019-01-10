В Москве считают, что Омская область провалила мусорную реформу

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:25:06+03:00

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В федеральном минприроды появились вопросы к реализации мусорной реформы в Омской области. Напомним, по идее, новую систему планировали запустить к началу 2019-го. Региональный оператор, который теперь будет заниматься вывозом твердых бытовых отходов выбрали, но тариф до конца прошлого года так и не утвердили.

- Омская область оказалась не готова к реализации реформы в сфере обращения с отходами, которая вступает в силу с 1 января. Это следует из протокола совещания под председательством замглавы Министерства природы Владимира Логинова, - сообщает РБК.

Региональным чиновникам рекомендовали разработать график запуска новой системы и отчитываться о его реализации каждый месяц.

В пресс-службе областного правительства заявили, что работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами ведется в плановом режиме.

- Региональный оператор за счет собственных средств строит мусоросортировочные комплексы по 400 тысяч тонн каждый, проведены аукционы на услуги транспортирования ТКО, - сообщили в пресс-службе облправительства. - Региональное правительство актуализирует территориальную схему, а также за счет регионального бюджета строит контейнерные площадки для организованного сбора мусора по всей территории области, которых было крайне недостаточно. Мусор вывозится в полном объеме согласно заключенным ранее договорам, пока не утвержден тариф на услугу регионального оператора. Все процедуры проводятся планово в соответствии с регламентами, чтобы при запуске новой системы не произошло мусорного коллапса, как в некоторых других регионах. План-график утвержден и направлен в федеральное Минприроды.

Также известно, что в декабре в Госдуме провели мониторинг нормативов накопления мусорных отходов для граждан и организаций и выявили, что разница в установленных показателях для одной и той же категории мусорообразователей может достигать 500 раз.

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