2019-01-10T05:49:16+03:00
Общество

В Омске купленные большие автобусы выпустят на два популярных маршрута

Их приобретение обошлось городу почти в 200 млн
Станислав МУХИН
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Накануне в Омск, наконец, прибыла партия новых купленных мэрией больших автобусов. Власти купили сразу 20 машин Нефаз. Их приобретение обошлось городу почти в 200 миллионов рублей. Сейчас автобусы брендируют специальной липкой лентой.

Уже известно, на какие маршруты выпустят новые машины. Как рассказали в Пассажирском предприятии №8, 17 машин поедут по маршруту №24 (Пос. Солнечный - Железнодорожный воказл), а оставшиеся поставят на маршрут №109 (Пос. Солнечный - Речной порт). Новые Нефазы выйдут на улицы города уже в ближайшие дни.

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