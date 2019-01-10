В Омске купленные большие автобусы выпустят на два популярных маршрута
Их приобретение обошлось городу почти в 200 млн
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Накануне в Омск, наконец, прибыла партия новых купленных мэрией больших автобусов. Власти купили сразу 20 машин Нефаз. Их приобретение обошлось городу почти в 200 миллионов рублей. Сейчас автобусы брендируют специальной липкой лентой.
Уже известно, на какие маршруты выпустят новые машины. Как рассказали в Пассажирском предприятии №8, 17 машин поедут по маршруту №24 (Пос. Солнечный - Железнодорожный воказл), а оставшиеся поставят на маршрут №109 (Пос. Солнечный - Речной порт). Новые Нефазы выйдут на улицы города уже в ближайшие дни.