Омскстат: каждый седьмой омич за чертой бедности

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:52:18+03:00

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Уровень жизни в нашем регионе оставляет желать лучшего. Как оказалось, каждый седьмой омич живет за чертой бедности. Это значит, что их доходы не превышают величины прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для трудоспособных омичей составляет 8968 рублей в месяц, для пенсионеров — 6824 рубля, для детей — 8652 рубля. Данные Омскстата говорят о том, что около 14 процентов омичей не получают и столько.

Около 18% омичей в нашем регионе получают до 10 тысяч рублей. Еще 30 % омичей получают от 10 до 19 тысяч, около 19% получают от 19 до 27 тысяч в месяц. Еще 20% омичей имеют ежемесячный доход от 27 до 45 тысяч рублей. По-настоящему высокие зарплаты всего лишь у 6\5 омичей.