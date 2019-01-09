2019-01-09T14:51:33+03:00
Общество

Российская аваикомпания назвала самолет в честь омича Егора Летова

Напомним, именем певца предлагали назвать аэропорт, но этот вариант не набрал достаточного количества голосов
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Фото: vk.com/go_letovФото: vk.com/go_letov
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Имя Егора Летова все-таки будет иметь непосредственное отношение к авиации. Российская авиакомпания назвала в честь рокера, прославившего Омск на весь мир, один из своих самолетов.

Напомним, именем этого исполнителя предлагали назвать международный аэропорт «Центральный» в нашем городе. Но этот вариант не набрал необходимого количества голосов и даже не прошел в финал конкурса. В итоге омской воздушной гавани присвоили имя другого нашего земляка Дмитрия Карбышева.

Кстати, в честь Летова назвали частный омский аэропорт. Теперь появился и одноименный самолет. Кстати, омич составит компанию Достоевскому, Куприну, Кутузову, Пушкину, Скрябину и другим выдающимся россиянам.

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