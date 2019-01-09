2019-01-09T13:24:46+03:00
Общество

В Омской области побит антирекорд по рождаемости

В 2018-м на свет появились даже меньше детей, чем 13 лет назад
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В прошлом году в Омской области был побит антирекорд по рождаемости.В прошлом году в Омской области был побит антирекорд по рождаемости.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Региональное управление ЗАГС опубликовало данные о рождаемости за прошлый год. По данным статистики, был побит антирекорд 2006 года, когда на свет появились 21 424 младенца. В 2018-м в регионе родились 21 493 малыша. По сравнению с 2017-м в прошлом году это меньше на 5,7%.

Самым «продуктивным» месяцем стал август. В Омске больше всего новорожденных появились на свет в самом населенном Центральном районе, в области - в Омском районе.

Меньше всего детей в прошлом году родились соответственно - в декабре, в Октябрьском и Большеуковском районах.

Подробнее со статистикой по рождаемости в регионе мможно ознакомиться здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омскстат: каждый седьмой омич за чертой бедности
Российская аваикомпания назвала самолет в честь омича Егора Летова
Представители «Омскэнерго» вышли на старт Рождественского полумарафона
В Омске ГИБДД проверит любителей фотографировать авто под пешеходной «Аркой желаний»
Омич перевел мошенникам 8 тысяч на «похороны»
Телепередача с участием омского силача Михаила Шивлякова вышла на федеральном телеканале
Tele2 подводит итоги 2018 года
В Омске после ДТП таксист начал спешно сдирать наклейки с машины
Омич украл дорогую коляску и сдал ее за 25 рублей
Грабители отобрали у омича только что купленный алкоголь
Омич убил тетю из-за того, что она его не поблагодарила
От новогодних петард пострадали 5 омичей
Пожарные спасли 19 омичей из многоэтажки в Нефтяниках
Омичу, устроившего пожар с пятью погибшими, вынесли приговор
Водителя из Омской области, из-за которого погибла пассажирка, будут судить