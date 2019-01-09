В Омской области побит антирекорд по рождаемости

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:24:46+03:00

В прошлом году в Омской области был побит антирекорд по рождаемости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2018-м на свет появились даже меньше детей, чем 13 лет назад

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Региональное управление ЗАГС опубликовало данные о рождаемости за прошлый год. По данным статистики, был побит антирекорд 2006 года, когда на свет появились 21 424 младенца. В 2018-м в регионе родились 21 493 малыша. По сравнению с 2017-м в прошлом году это меньше на 5,7%.

Самым «продуктивным» месяцем стал август. В Омске больше всего новорожденных появились на свет в самом населенном Центральном районе, в области - в Омском районе.

Меньше всего детей в прошлом году родились соответственно - в декабре, в Октябрьском и Большеуковском районах.

Подробнее со статистикой по рождаемости в регионе мможно ознакомиться здесь.