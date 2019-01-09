Омич украл дорогую коляску и сдал ее за 25 рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:24:40+03:00

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Мужчина незаметно зашел в подъезд многоэтажки на улице 4-ая Кордная. Там на лестничной клетке он увидел детскую коляску. Омич решил украсть коляску, чтобы сдать ее в пункт приема металлолома. Владелец коляски обнаружил пропажу и заявил в полицию.

Как рассказали в пресс-службе полиции, они обошли ближайшие пункты приема металлолома и в одном из них обнаружили украденную коляску. Оказалось, ее сдал туда 34-летний уже судимый омич. За коляску, которая стоит 10 тысяч рублей, он выручил всего 25 рублей.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до 2 лет тюрьмы.