Грабители отобрали у омича только что купленный алкоголь

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:44:58+03:00

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Неприятный инцидент произошел с 26-летний омичом. Он купил в магазине на улице Омской спиртное. Но продегустировать алкоголь мужчине не удалось. На улице на него напали двое неизвестных и, угрожая расправой, отобрали приобретение. Расстроенный покупатель обратился за помощью к стражам порядка.

- Получив подробное описание внешности правонарушителей, сотрудники Росгвардии незамедлительно передали информацию другим группам задержания УВО, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Омской области. - Вскоре экипаж вневедомственной охраны, проезжавший по улице Омская, задержал подозреваемых во дворе жилого дома. Потерпевший опознал задержанных и находившийся при них пакет.

Как выяснилось, у двоих задержанных - молодых людей 19 и 20 лет - богатый «послужной список». Они уже были судимы за грабеж, кражу и угон.