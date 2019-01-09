Омич убил тетю из-за того, что она его не поблагодарила

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:39:41+03:00

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Жестокое убийство произошло в городе Исилькуле Омской области. К родной тете в гости приехал 21-летний племянник из Омска. Они устроили застолье, где перебрали с алкоголем. У племянника и 78-летней женщины возникла ссора. Оказалось, парень недавно дал тете денег, но она его не отблагодарила как следует и деньги не вернула. На это молодой человек и обиделся. Он взял кухонный нож и нанес несколько ударов своей тете.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, приехавшие медики уже не смогли помочь женщине – она была мертва. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства жестокого убийства и решают вопрос об аресте молодого человека.