2019-01-09T11:31:13+03:00
Общество

От новогодних петард пострадали 5 омичей

Еще 33 местных жителя получили обморожения
Анна МИКУЛА
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В праздники «скорая» выезжала на вызовы в среднем по 1247 раз в сутки.В праздники «скорая» выезжала на вызовы в среднем по 1247 раз в сутки.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во время новогодних каникул жители региона обращались в «скорую помощь» в среднем по 1247 раз в сутки. В общей сложности за эти дни медикам пришлось выезжать на срочные вызовы 12473 раза.

- От использования петард и фейерверков пострадали пять человек. Причем все они были 31 декабря и 1 января. Позднее вызовов не было, - цитирует «Новый Омск» пресс-секретаря областного минздрава Светлану Оспенникову. - От переохлаждений и обморожений пострадали 33 человека.

Тем временем, и самим врачам потребовалась помощь. За прошедшие праздники подвыпивышие пациенты 13 раз нападали на приехавших их спасать медиков.

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