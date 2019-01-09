Омичу, устроившего пожар с пятью погибшими, вынесли приговор

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:25:00+03:00

23-летний парень свою вину на суде так и не признал.

Мужчину осудили на 2 года и 8 месяцев колонии-поселения

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Завершился суд по уголовному делу в отношении 24-летнего жильца общежития при аграрном колледже в поселке Новоомском. Напомним, тогда в результате ЧП погибли пять человек, в том числе двое детей.

Виновник трагедии пришел под утро пьяным и решил приготовить себе завтрак. Он плеснул масло прямо на раскаленную плитку и заснул. Электроприбор вспыхнул, огонь быстро перекинулся дальше. Самого парня удалось спасти соседям. Его судили за причинение смерти по неосторожности.

- Вину в совершении преступления молодой человек не признал, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - С учетом представленных государственным обвинением доказательств суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Судебный акт не вступил в законную силу.

Также в суде продолжают рассматривать гражданский иск к виновнику пожара в общежития. С него требуют компенсировать материальный ущерб.

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Рано утром жильцы третьего корпуса общежития на улице Титова, 40 в поселке Новоомском проснулись от топота ног. Пытаясь сообразить, что происходит, люди выскакивали в коридор и только там понимали, что начался пожар. Многие даже не успевали постучать в двери мирно спавшим соседям - все здание уже затянуло густым дымом. Люди пытались как можно быстрее выбраться наружу. (Далее...)

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