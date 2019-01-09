Пожарные спасли 19 омичей из многоэтажки в Нефтяниках

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:40:47+03:00

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В общежитии в поселке Лукьяновка накануне произошел сильный пожар. Огонь охватил коридор на 5 этаже общежития и стал перекидываться на другие этажи. Пожар жители обнаружили поздно, поэтому огонь распространился по зданию.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 27 жителей дома эвакуировались самостоятельно. Еще 19 человек оставались в здании, поэтому спасателям пришлось помогать людям выйти. На месте пожара работали 42 спасателя и 11 специальных машин. Огонь тушили полтора часа, все это время эвакуированные люди ждали в автобусе. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.