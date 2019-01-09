2019-01-09T10:00:58+03:00
Происшествия

Водителя из Омской области, из-за которого погибла пассажирка, будут судить

Ему грозит до 5 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Водитель выехал на встречную полосу и его авто попало под грузовик.Водитель выехал на встречную полосу и его авто попало под грузовик.Фото: Сергей ГАПОН
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ДТП со смертельным исходом произошло под Новый год - 30 декабря - в Знаменском районе. 32-летний тарчанин ехал на «Ладе» по трассе Тара - Усть-Ишим. В районе 42-го километра, он начал обгон, выехал на встречную полосу. Там автомобиль лоб в лоб столкнулся в КамАЗом. В результате аварии на месте от полученных травм скончалась 30-летняя пассажирка легкового авто.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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