Омич на BMW устроил аварию с пятью машинами

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:43:13+03:00

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Массовая авария накануне произошла на Левобережье. 33-летний водитель на BMW ехал по Дианова в направлении улицы Кондратюка. В районе ТК «Любимый» он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Гранта», а затем и с пассажирской «Газелью». Там на момент аварии было два пассажира.

«Лада» в свою очередь от удара столкнулась с «Фордом», а пассажирская «Газель» врезалась в припаркованный автомобиль «УАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 33-летний водитель «Лады» и 36-летний водитель пассажирской «Газели» получили травмы. Их приехавшие медики увезли в больницу.

Виновник аварии был пьян, но «дышать в трубочку» отказался. Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.