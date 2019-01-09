2019-01-09T08:43:13+03:00
Происшествия

Омич на BMW устроил аварию с пятью машинами

Двух водителей увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на BMW устроил аварию с пятью машинамиОмич на BMW устроил аварию с пятью машинамиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Массовая авария накануне произошла на Левобережье. 33-летний водитель на BMW ехал по Дианова в направлении улицы Кондратюка. В районе ТК «Любимый» он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ладой Гранта», а затем и с пассажирской «Газелью». Там на момент аварии было два пассажира.

«Лада» в свою очередь от удара столкнулась с «Фордом», а пассажирская «Газель» врезалась в припаркованный автомобиль «УАЗ». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 33-летний водитель «Лады» и 36-летний водитель пассажирской «Газели» получили травмы. Их приехавшие медики увезли в больницу.

Виновник аварии был пьян, но «дышать в трубочку» отказался. Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства.

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