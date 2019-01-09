В Омске снова ожидается похолодание
Оно начнется в начале первой рабочей недели
Морозы в Омск придут в начале первой в году рабочей недели.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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После продолжительных новогодних каникул сибирская погода не даст расслабляться омичам. Первая в этом году рабочая неделя началась со среды и сразу с похолодания. При этом, по прогнозам специалистов Обь-Иртышского УГМС», в ближайшие несколько дней температура за окном будет только понижаться.
Сегодня, 9 января, днем будет -16. В четверг, 10 января, ночью прогнозируют минус 17-22 градусов, местами до -27. Днем от 15 до 20. 11 января ночью от -19 до -24, при прояснении до -29 градусов. Днем от -12 до -17.
Потепление обещают к выходным. В начале следующей недели также сохранится комфортная погода.