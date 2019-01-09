2019-01-09T08:31:15+03:00
Общество

В Омске снова ожидается похолодание

Оно начнется в начале первой рабочей недели
Анна МИКУЛА
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Морозы в Омск придут в начале первой в году рабочей недели.Морозы в Омск придут в начале первой в году рабочей недели.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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После продолжительных новогодних каникул сибирская погода не даст расслабляться омичам. Первая в этом году рабочая неделя началась со среды и сразу с похолодания. При этом, по прогнозам специалистов Обь-Иртышского УГМС», в ближайшие несколько дней температура за окном будет только понижаться.

Сегодня, 9 января, днем будет -16. В четверг, 10 января, ночью прогнозируют минус 17-22 градусов, местами до -27. Днем от 15 до 20. 11 января ночью от -19 до -24, при прояснении до -29 градусов. Днем от -12 до -17.

Потепление обещают к выходным. В начале следующей недели также сохранится комфортная погода.

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