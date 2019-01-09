2019-01-09T08:17:28+03:00
Происшествия

В Омске такси снесло столб на трамвайных путях

В результате аварии двое пассажиров попали в больницу
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Центральном округе в ночь на 9 января.

По предварительным данным известно, что 28-летний водитель на автомобиле «Тойота Королла» не справился с управлением и смог затормозить только о столб. Инцидент случился на трамвайных путях.

- В результате ДТП водитель и два пассажира, девушка 1993 года рождения и мужчина 1980 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. - По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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