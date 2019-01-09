2019-01-09T08:05:59+03:00
Общество

За дом в центре Омска, который разбирают вандалы, отвечает «Мостовик»

Минкульт безуспешно пытается сохранить памятник
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За дом в центре Омска, который разбирают вандалы, отвечает «Мостовик»За дом в центре Омска, который разбирают вандалы, отвечает «Мостовик»Фото: vk.com
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Накануне стало известно, что вандалы разбирают памятник деревянного зодчества XX века. «Жилой дом имени А.И. Хлебникова» находится на улице Почтовая. Хлебников, которого сослали в Сибирь по подозрению в причастности к покушению на императора Александра III, прожил в этом доме несколько лет. Сейчас памятник находится в плачевном состоянии.

Как заявили в пресс-службе министерства культуры Омской области, собственником здания является обанкротившийся НПО «Мостовик». В минкульте пояснили, что они неоднократно пытались заставить собственников заняться ремонтом и реставрацией здания и направили иск в суд. Процесс продолжится в 2019 году, однако пока неясно, доживет ли дом-памятник культуры до конца разбирательств.

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