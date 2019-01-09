2019-01-09T08:10:04+03:00
Спорт

Ольга Бузова заявила, что хочет стать талисманом «Авангарда»

Скандальная телеведущая уверена: она сможет конкурировать с Ястребом
Анна МИКУЛА
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Видимо, у омского клуба стало на одну болельщицу больше.Видимо, у омского клуба стало на одну болельщицу больше.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ольга Бузова уже не в первый раз обращает внимание на Омскую область. Например, недавно она подарила костюмы для выступлений своим поклонницам. А накануне телеведущая сделала неожиданное заявление. Девушку впечатлило, что омичи поучаствовали в ее флешмобе «Танцуй под Бузову». «Авангард» записал видеоролик с участием девушек из группы поддержки. - Спасибо моим людям из ХК «Авангард», что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом, - написала Бузова в Инстаграме.

Кстати, у Бузовой уже был шанс представлять спортивную команду. Футбольный клуб КАМАЗ готов был подарить певице одноименный грузовик, если бы она согласилась представлять этот клуб.

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