2019-01-09T08:03:05+03:00
Общество

Театральную площадь в Омске превратят в сцену

Так она может измениться после реконструкции
Анна МИКУЛА
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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Уже известно, что следующим летом в Омске начнется преображение Театральной площади. Проект, который разрабатывало КБ «Стрелка» при участии английских и голландских специалистов, не предусматривает реконструкцию фонтана. Это слишком дорого. А вот пространство вокруг обещают значительно облагородить.

- По словам автора концепции, почетного архитектора Александра Бегуна, Музыкальный театр является одной из визитных карточек нашего города, поэтому площадь перед ним должна быть наполнена новым содержанием, - сообщает «Омскрегион». - Вновь высаженная зелень должна стать неким подобием театральных кулис, а сама площадь может служить сценой на время музыкальных фестивалей и театральных представлений на открытом воздухе. Кроме того, на Театральной площади планируется оборудовать детскую площадку, заменить покрытие, создать максимально комфортные условия для передвижения маломобильных категорий граждан, наполнить пространство малыми архитектурными формами и существенно изменить схемы пешеходного движения. Помимо этого было предложено модернизировать и существующую дорожную схему на отрезке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

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