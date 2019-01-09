В центре Омска вандалы разбирают дом-памятник культуры

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:02:59+03:00

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Любители истории Омска и культуры бьют тревогу: в центре города под угрозой находится памятник культуры и истории - дом Арсения Хлебникова. В деревянном здании на улице Почтовая Хлебников, сосланный в конце XIX века в Сибирь по подозрению в причастности к покушению на императора Александра III. В этом доме он прожил несколько лет. Сейчас деревянный дом, признанный памятником, начали разбирать.

- Пришлось написать заявление в полицию по факту мародерства неустановленными лицами на доме Арсения Хлебникова по адресу ул. Почтовая 27. Неизвестные разобрали участок пола. Мы оперативно заколотили дом, но правоохранители ничего предпринимать не намерены, - пишут в соцсетях защитники истории.

Добавим, что у этого здания сложная судьба. Недавно на объекте уже был пожар.