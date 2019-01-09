2019-01-09T06:02:59+03:00
Общество

В центре Омска вандалы разбирают дом-памятник культуры

Речь о здании на улице Почтовая
Станислав МУХИН
Поделиться:
У дома разобрали пол.У дома разобрали пол.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Любители истории Омска и культуры бьют тревогу: в центре города под угрозой находится памятник культуры и истории - дом Арсения Хлебникова. В деревянном здании на улице Почтовая Хлебников, сосланный в конце XIX века в Сибирь по подозрению в причастности к покушению на императора Александра III. В этом доме он прожил несколько лет. Сейчас деревянный дом, признанный памятником, начали разбирать.

- Пришлось написать заявление в полицию по факту мародерства неустановленными лицами на доме Арсения Хлебникова по адресу ул. Почтовая 27. Неизвестные разобрали участок пола. Мы оперативно заколотили дом, но правоохранители ничего предпринимать не намерены, - пишут в соцсетях защитники истории.

Добавим, что у этого здания сложная судьба. Недавно на объекте уже был пожар.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В омском Христорождественском соборе погасят почтовую марку
Омич на BMW устроил аварию с пятью машинами
В Омске снова ожидается похолодание
В Омске такси снесло столб на трамвайных путях
За дом в центре Омска, который разбирают вандалы, отвечает «Мостовик»
Омичи фотографируют свои автомобили в пешеходной «Арке желаний»
Ольга Бузова заявила, что хочет стать талисманом «Авангарда»
Театральную площадь в Омске превратят в сцену
Новосибирскую школьницу, ушедшую из дома в летней обуви, нашли под Омском
В Омской области за сутки поймали 25 пьяных водителей
В Омске четыре человека пострадали в аварии на улице Декабристов
В Омске поймали серийного грабителя гаражей
На трассе в Омской области пассажирский автобус попал в ДТП
Омича задержали, когда он расплачивался купюрой банка приколов
На омский полумарафон приехали спортсмены из Бразилии, ЮАР и Японии
Для Омска утвердили авиарейсы со скидкой
Вице-мэр предложил омичам ездить на маршрутках
Омич ограбил офис быстрых займов, чтобы купить печеньки
Омичи на Рождество смогут бесплатно покататься на коньках