Новосибирскую школьницу, ушедшую из дома в летней обуви, нашли под Омском

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:41:48+03:00

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Больше пяти суток искали 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске. Из дома девочка ушла еще 2 января и так и не вернулась. На ногах у нее были надеты летние балетки. Родители ничего не знали о местонахождении школьницы, но предположили, что она может быть в одном из соседних городов.

Так и оказалось. Девочку искали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Им совместно с полицией удалось найти подростка под Омском. Она оказалась на территории Муромцевского района.

- Найдена, жива. С помощью Омского отряда Лиза Алерт и Полиции Муромцевского района Омской области, - сообщили на официальной страничке поисковиков в соцсетях.

Как школьница там оказалась и что делала, неизвестно.