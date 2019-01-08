В Омске четыре человека пострадали в аварии на улице Декабристов

8 Янв. 2019 2019-01-08T13:03:27+03:00

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Серьезная авария произошла в Рождество поздно вечером. В Центральном округе столкнулись две машины - "Лада" и внедорожник "Мазда". Все случилось на улице Декабристов. От удара машины отбросило далеко от места столкновения. В результате аварии пострадали четыре человека - двое из "Лады" и двое из внедорожника. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УГИБДД по Омской области, всем им понадобилась помощь врачей.

Сейчас инспекторы выясняют, кто был виновником этой аварии. Известно, что оба водителя были трезвы. Проводится проверка.