2019-01-08T06:20:22+03:00
Происшествия

В Омске поймали серийного грабителя гаражей

На его счету 12 преступлений [видео]
Станислав МУХИН
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С размахом действовал один из воришек в Омске. Неизвестный обчищал один гараж за другим. Действовал он до боли просто: пробивал стены боксов, забирался внутрь и тащил все, что представляло хоть малейшую ценность. Не гнушался ни электроинструментами, ни колесами, ни аккумуляторами. За короткое время в полицию поступило сразу 12 заявлений от владельцев ограбленных гаражей.

Попался серийный воришка случайно. Для проверки документов его ночью остановил наряд ГИБДД. При осмотре машины инспекторы нашли в ней чужой аккумулятор - 48-летний омич во всем сознался.

- Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Максимально наказание, предусмотренное за данное преступление, – 5 лет лишения свободы, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

Грабитель омских гаражей.

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