На трассе в Омской области пассажирский автобус попал в ДТП

8 Янв. 2019 2019-01-08T06:05:25+03:00

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Едва не закончился трагедией рейс пассажирского автобуса Омск - Усть-Ишим. Все случилось на трассе на севере области. На одной из дорог в Знаменском районе машина "Субару" начала обгонять автобус "Вольво". Однако водитель легковушки, по информации УМВД по Омской области, не выдержал боковой интервал. Машина задела автобус. После аварии "Субару" вынесло в кювет.

В автобусе в момент ДТП находились 25 пассажиров. К счастью, обошлось без травм. Автобус продолжил свой рейс после того, как на месте побывали гаишники. Как показало медицинский осмотр, водитель иномарки был трезв.