Омича задержали, когда он расплачивался купюрой банка приколов

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:05:30+03:00

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Омич приехал в село Таврическое к своим знакомым и пошел в магазин за продуктами. В местном магазине на улице Магистральная он набрал продуктов на 1600 рублей и протянул продавцу купюру «Банка приколов» номиналом в 2 тысячи. Продавец сразу же заметила подделку и, чтобы избежать конфликта, нажала тревожную кнопку, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия. В магазине они задержали 36-летнего мужчину. Его передали в отдел полиции, где ему придется объяснить, зачем он пытался расплатиться подделкой. По всей видимости, мужчину ждет наказание.