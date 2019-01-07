На омский полумарафон приехали спортсмены из Бразилии, ЮАР и Японии

7 Янв. 2019 2019-01-07T08:54:23+03:00

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Рождественский полумарафон, который традиционно пройдет сегодня, 7 января, планируют пробежать около тысячи человек. Среди них 37 гостей из 15 стран мира. 11 человек прехали из Казахстана, девять из Германии, по пять — из Бельгии и Великобритании. По три спортсмена прибыли из США, Австрии, Ирана, еще два бегуна едут из Швеции и по одному — из Японии, ЮАР, Франции, Испании, Индии и Бразилии, сообщает ОмскЗдесь.

Из России зарегистрировались на самый холодный забег 956 участников. Из них 28 человек – это гости из других регионов – Новосибирска, Тюмени, Кемерово и Москвы.

Стало известно, что примет участие в забеге и глава региона – Александр Бурков. Он пробежит дистанцию в 3,5 километра. Также, помимо основной дистанции в 21,5 километра, можно пробежать 7 километров. Старт забега в 13.00 на Соборной площади. Он пройдет при температуре в ...-7 градусов.