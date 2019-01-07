Вице-мэр предложил омичам ездить на маршрутках

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:49:39+03:00

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Вице-мэр Омска, Денис Денежкин проинспектировал маршрут №45, который ездит из Старого Кировска в Амурский поселок. Он заявил, что по этому маршруту пускать автобусы нецелесообразно, и жителям будет вполне комфортно передвигаться на муниципальных маршрутках малой вместимости.

- Лично мне понравилась поездка, есть еще огрехи в удобстве для водителя и пассажиров, но прогресс ощутим – и пускать здесь с пятью пассажирами огромный ЛиАЗ – это слишком, - написал Денежкин в своем фейсбуке.

У омского блогера Игоря Федорова на этот счет другое мнение – он считает, что на всех маршрутах, которые проходят через центр города, должны ездить большие автобусы. Омичи, впрочем, такого же мнения. Они пишут, что на данном маршруте им приходится буквально набиваться в маленькие «Газели».