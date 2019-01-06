2019-01-06T10:33:39+03:00
Общество

Омичи на Рождество смогут бесплатно покататься на коньках

Для горожан устроят спортивный праздник
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи на Рождество смогут бесплатно покататься на конькахОмичи на Рождество смогут бесплатно покататься на конькахФото: vk.com
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Культурно-спортивный праздник «Рождественские катания» пройдет в нашем городе завтра, 7 января. Для омичей будут работать несколько катков, где можно бесплатно покататься со своими коньками. Если же своих коньков нет, их можно взять напрокат за дополнительную плату. Бесплатный выход на лед с 16.00 до 17.00 предлагают сразу несколько ледовых площадок Омска, сообщают в городской мэрии:

- спортивный комплекс «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142/1);

- спортивный комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна (ул. Богдана Хмельницкого, 223);

- стадион «Энергия» (ул. 8-я Восточная, 22);

- ледовая арена имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, 8, корп. 1);

- Центр лыжного спорта (ул. Березовая, 4).

Главной площадкой «Рождественских катаний» станет стадион «Юность». Здесь гостей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, вокальные и танцевальные номера, эстафеты и конкурсы.

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