2019-01-06T09:21:40+03:00
Происшествия

В Омске молодой водитель устроил тройное ДТП

В аварии чудом никто серьезно не пострадал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске молодой водитель устроил тройную авариюВ Омске молодой водитель устроил тройную авариюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Тройная авария произошла накануне поздно вечером на улице Енисейская. 21-летний водитель ехал на «Субару Импреза» по ул. Енисейская в направлении ул. Суворова. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку в районе дома № 1А. Там машина столкнулась с «Тойотой Камри», где за рулем была 35-летняя женщина, а затем и с автомобилем «ГАЗ-31105, там за рулем находилась также женщина, которой 46 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В аварии пострадали водитель и пассажир машины «Субару», а также водитель «Тойоты». Приехавшие на место аварии медики увезли их в больницу. К счастью, серьезных травм они не получили, их отпустили домой. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич ограбил офис быстрых займов, чтобы купить печеньки
Омичи на Рождество смогут бесплатно покататься на коньках
Омскую «Саламандру» реконструируют за 140 миллионов
К рождественскому полумарафону в Омске потеплеет
Омский боец Шлеменко о тайфуне в Таиланде: Отдыхаем на Пхукете, пока все нормально
В Омске иномарка перелетела через трамвайные пути и устроила лобовое столкновение
Во время ЧП с салютом, взорвавшимся в толпе омичей, женщина получила серьезные травмы
Сотни омичей срочно эвакуировали из ТЦ «Континент»
Омичи не понимают, почему при проезде в 30 рублей им дают билет за 25
В центре Омска заметили водителя на необычном транспортном средстве
В Омске сиротам купят 200 квартир
В Омске КамАЗ врезался в троллейбус
Первым омичом, появившемся на свет в новом году, стал мальчик
Омич выиграл в лотерею полмиллиона
Житель Омской области катался на санях, прицепленных к авто, и угодил под колеса
Омские спасатели нашли заблудившихся в лесу сельчан
Омич скакал по капоту чужого авто и заявлял, что он из АУЕ
В Омске потеплеет только после Рождества
Сельчанка приехала в Омск на Новый год и забыла в маршрутке ребенка
Из-за массового сбоя в терминалах омичам приходится платить за проезд наличными
В Омске в толпе взорвалась коробка с петардами