В Омске молодой водитель устроил тройное ДТП

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Тройная авария произошла накануне поздно вечером на улице Енисейская. 21-летний водитель ехал на «Субару Импреза» по ул. Енисейская в направлении ул. Суворова. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку в районе дома № 1А. Там машина столкнулась с «Тойотой Камри», где за рулем была 35-летняя женщина, а затем и с автомобилем «ГАЗ-31105, там за рулем находилась также женщина, которой 46 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В аварии пострадали водитель и пассажир машины «Субару», а также водитель «Тойоты». Приехавшие на место аварии медики увезли их в больницу. К счастью, серьезных травм они не получили, их отпустили домой. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.