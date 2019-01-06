2019-01-06T07:45:22+03:00
Общество

Омскую «Саламандру» реконструируют за 140 миллионов

Центр «Эрмитаж-Сибирь» там откроют к концу года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: 2gisФото: 2gis
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 140 миллионов рублей на реконструкцию объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра», сообщают в пресс-службе областного правительства. Здание, которое давно планировали реконструировать, расположено в центре города рядом с Люблинским проспектом.

Там разместят центр «Эрмитаж-Сибирь». Его хотели открыть еще в 2016 году, к 300-летнему юбилею Омска, но сроки неоднократно переносились из-за ремонта здания. Сейчас реконструировать здание и открыть там центр обещают к ноябрю 2019 года, когда в Омске пройдет форум приграничного сотрудничества России и Казахстана.

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