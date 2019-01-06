Омскую «Саламандру» реконструируют за 140 миллионов

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:45:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 140 миллионов рублей на реконструкцию объекта культурного наследия «Здание страхового товарищества «Саламандра», сообщают в пресс-службе областного правительства. Здание, которое давно планировали реконструировать, расположено в центре города рядом с Люблинским проспектом.

Там разместят центр «Эрмитаж-Сибирь». Его хотели открыть еще в 2016 году, к 300-летнему юбилею Омска, но сроки неоднократно переносились из-за ремонта здания. Сейчас реконструировать здание и открыть там центр обещают к ноябрю 2019 года, когда в Омске пройдет форум приграничного сотрудничества России и Казахстана.