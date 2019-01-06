2019-01-06T07:27:01+03:00
Общество

К рождественскому полумарафону в Омске потеплеет

Ожидается всего -7 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба Рождественского полумарафонаФото: пресс-служба Рождественского полумарафона
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Рождественский полумарафон пройдет в Омске уже завтра, 7 января. Старт забега запланирован на 13.00. Синоптики обещают потепление к началу самого холодного забега. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, теплеть в Омске и области начнет уже сегодня 6 января. Сегодня ожидается -8...-13 градусов. Завтра, температура будет около -7...-12 градусов. Также ожидается снегопад ночью и днем.

Бежать в сибирские морозы традиционно приезжают десятки иностранцев, для которых такие низкие температуры редкость. Впрочем, в этом году их ждет разочарование - в Омске будет относительно теплая погода. Для сравнения, в прошлом году спортсменам пришлось бежать в -20.

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