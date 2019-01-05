2019-01-05T17:20:17+03:00
Общество

Омский боец Шлеменко о тайфуне в Таиланде: Отдыхаем на Пхукете, пока все нормально

Спортсмен рассказал, что узнав о ЧП в стране, где он с семьей проводит новогодние каникулы, его близкие сильно испугались [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Instagram.comФото: Instagram.com
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Омский боец Александр Шлеменко уже по традиции встречает Новый год с семьей в теплых странах. Правда, в этот раз долгожданные каникулы едва не испортил разгул стихии. Спортсмен сейчас отдыхает в Таиланде, где начался сильный Тайфун. Сообщается о тысячах россиян, ставших заложниками непогоды. Узнав о происходящем из СМИ, родные и друзья Шлеменко не на шутку испугались. «Шторм» заверил, что стихией его не испугать. Чтобы успокоить близких, он даже записал видео с отдыха.

- Очень много нам пишут, беспокоятся, потому что объявили тайфун в Таиланде, - говорит на записи Александр. - Мы сейчас на Пхукете на пляже Банг Тао - вроде, все нормально. Даже обещали дождь, но пока ничего нет. Так что сильно не переживайте, все хорошо. Солнца сегодня нет. По погоде должен быть дождь, небо затянуло облаками. Но пока совершено комфортно. Ветра нет, каких-то предпосылок, что что-то серьезное должно начаться, нет. Надеемся, что нас обойдет и все будет хорошо.

Также на записи видно, как неподалеку от спортсмена возле бассейна сидит старшая дочка Шлеменко - Ангелина, а в самой воде радостно плещется младший сын Свят.

alexandershlemenkoalexandershlemenko
Тайфун пока до нас не дошёл , не переживайте пока все хорошо . @newstreamsport @shlemenkostormschool @rodnyegoroda
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