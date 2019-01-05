В Омске иномарка перелетела через трамвайные пути и устроила лобовое столкновение

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:55:43+03:00

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Серьезная авария случилась накануне на пересечении улиц Орджоникидзе и 4-я Северная.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Карина» мужчина 1983 года рождения, двигаясь по улице Орджоникидзе в направлении 7-ой Северной, в районе пересечения улицы Орджоникидзе и 4-ой Северной выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Лачети», под управлением мужчины 1990 года рождения, - сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции.

В результате ДТП водители автомобилей, а также пассажир - мальчик 2009 года рождения. доставлены в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.