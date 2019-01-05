2019-01-05T17:34:30+03:00
Общество

Во время ЧП с салютом, взорвавшимся в толпе омичей, женщина получила серьезные травмы

Возможно, из-за ранения ей придется удалить глаз
Анна МИКУЛА
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Пострадавшую женщину на «скорой» увезли в больницу.Пострадавшую женщину на «скорой» увезли в больницу.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Новые подробности появились в истории с петардами, взорвавшимися в толпе. Напомним, неприятный инцидент случился на Московке сразу после наступления Нового года. Горящий салют полетел прямо в стоявших рядом людей и припаркованные машины.

Изначально сообщалось, что серьезных травм никто не получил. Однако накануне выяснилось, что как минимум, одна женщина была тяжело ранена.

- Неизвестный оказался в толпе людей с коробкой петард. Вел себя крайне неадекватно, поджигая вначале коробку, а затем прыгая на ней. Выстрелы полетели в людей, в машины, в разные стороны. Мои родители были уже на выходе из парка, где перед лицом моей мамы произошел взрыв, - рассказывает сын потерпевшей. - «Скорая» в это время не дежурила на той местности. Спустя 40 минут, в 1.20 мою маму увезли сначала в одну больницу, затем в другую и снова вернули в первую. Было очень много крови, мама держалась и не потеряла сознание. Утром в офтальмологическую больницу по адресу: Лермонтова, 60, куда и привезли мою маму, вызвали хирурга. Он сделал маме операцию на правый глаз. Сейчас она лежит в больнице в тяжелом состоянии. Большая вероятность, что придется удалять глаз и делать протезирование, нужны дорогостоящее лечение и реабилитация.

Сейчас родные пострадавшей ищут очевидцев этого происшествия. Обращаться можно сюда.

Салютом расстреляло людей Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

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