Сотни омичей срочно эвакуировали из ТЦ «Континент»
На место приехали пожарные
Люди стояли на холоде.Фото: vk.com
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Сотни омичей были вынуждены прервать свой отдых и поход по магазинам. В ТЦ "Континент" объявили об экстренной эвакуации. Несколько сотен горожан топтались на площади перед торговым центром. Фото с места событий появилось в социальных сетях. Причем причина эвакуации до сих пор непонятна.
Одни омичи пишут, что все дело в сообщении о минировании ТЦ "Континент". Другие же сообщают, что проблема в начавшемся пожаре. На снимке действительно видна машина МЧС по Омской области. А кто-то из горожан заявил, что видел задымление в одном из коридоров торгового центра. Официальных комментариев от ТЦ "Континент" пока не последовало.