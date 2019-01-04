Омичи не понимают, почему при проезде в 30 рублей им дают билет за 25

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:46:22+03:00

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С 1 января проезд в Омске подорожал до 30 рублей. Безболезненно этот скачок цен для жителей не прошел. Пассажирам обещали, что при оплате электронным способом будет возможность проехать в автобусе за 25 рублей. Но в терминалах в первые дни Нового года произошел массовый сбой и людям пришлось ездить за наличку, то есть по 30 рублей.

Сейчас жители возмущаются по другому поводу. Они недовольны, что платят за проезд 30 рублей, а получают билеты со старым ценником в 25 рублей.

- 3января в 20:00 сел в автобус по маршруту №20 с остановки "Нефтезавод", дал 30 рублей, получил билет за 25 рублей. Это разве нормально? Или должны были согласно билету взять за проезд? - возмущается в соцсетях один из пассажиров.

Кондукторы ООО "Автосила", которому и принадлежит маршрут, поясняют омичам, что еще просто не отпечатали билеты с новой ценой. Поэтому возят пока людей по старым билетам.