В центре Омска заметили водителя на необычном транспортном средстве

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:25:53+03:00

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Необычного водителя заметили омичи в самом центре города. По улице 10 Лет Октября ехал сибиряк на неведомом аппарате. Крыши у него нет, а само транспортное средство больше похоже на гибрид велосипеда и инвалидной коляски. Фото чудо-аппарата появилось в социальных сетях.

Омичи активно обсуждают необычного водителя. Многие говорят, что очень часто видят его в этом районе. Другие поражаются, как шоферу не холодно ехать на такой машине. А третьи шутят, что сибиряк пошел на столь кардинальный шаг из-за повышения стоимости проезда с 1 января до 30 рублей.