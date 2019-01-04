В Омске сиротам купят 200 квартир

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:00:12+03:00

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Стало известно о планах омских властей по приобретению жилья для сирот. На эти цели региональное правительство готово выделить более 316 миллионов рублей. Деньги пойдут как из областного, так и из федерального бюджетов. На эти средства рассчитывают купить более 200 квартир для сирот. Чиновники обещают уделять особое внимание качеству покупаемой недвижимости.

- Вопрос качества приобретаемого жилья для этой социальной категории граждан постоянно находится на контроле губернатора, - цитирует пресс-служба областного правительства и.о. министра имущественных отношений Омской области Евгения Козловя. - Министерству имущественных отношений дано соответствующее поручение. Мы это поручение выполняем, при приобретении квартир особое внимание уделяем их техническому состоянию.