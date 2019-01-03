Первым омичом, появившемся на свет в новом году, стал мальчик

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:33:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Маленький Дастан решил порадовать своих маму и папу появлением на свет практически под бой курантов - в полпервого ночи на 1 января. Малыш стал первым ребенком, родившимся в 2019 году в Омске.

Как рассказали в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии, в семье Сании и Руслана Абдуллиных это второй ребенок. Оба родителя работают в сфере образования: мама малыша - воспитатель в одном из детских садов Омска, отец Руслан Абдуллин - тренер по самбо в городском Доме пионеров.

Маме новоиспеченного омича вручили подарочные сертификаты и букет цветов лично от мэра города Оксаны Фадиной.

Уважаемые Сания и Руслан! Поздравляю вас с замечательным событием в вашей семье - рождением ребенка, - написала глава города в поздравлении чете Абдуллиных. - Это большое счастье и ответственность, радость и переживания, труд и терпение. Ваш малыш появился на свет в первые минуты нового 2019 года - это самый дорогой новогодний подарок для вас, новогоднее чудо, ставшее счастливой реальностью! Желаю вашей семье много солнечных и радостных дней, любви и взаимопонимании, душевного комфорта и всех благ. Пусть ваш сын растет здоровым и умным, способным, щедрым, на радости вам, на благо Омску.