2019-01-03T10:55:08+03:00
Общество

Омич выиграл в лотерею полмиллиона

А главный приз - миллиард - разделили петербуржец и житель Свердловской области
Анна МИКУЛА
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Омич выиграл 500 тысяч.Омич выиграл 500 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Омич стал одним из победителей новогодней лотереи - ему и еще нескольким десяткам победителей выпал приз в 500 тысяч рублей. Главный выигрыш в миллиард рублей разделили пополам двое - жители Санкт-Петербурга и Свердловской области.

- Также было разыграно 150 призов по миллиону рублей. Появились 84 миллионера. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников, - сообщают организаторы лотереи. - Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 5 157 258 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 297 890 643 рубля.

Полный список победителей можно посмотреть здесь.

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