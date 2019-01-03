Омские спасатели нашли заблудившихся в лесу сельчан

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:26:30+03:00

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Чудесная история спасения произошла в Саргатском районе. Двое местных жителей - муж и жена, а также их приятельница - отравились в лес покататься по сугробам. Но вскоре заблудились, при этом их снегоход сломался. Уже начало смеркаться и испуганные люди позвонили родственникам. Те обратились за помощью в МЧС.

По счастью, у потерявшихся был с собой сотовый, спасатели смогли беседовать с ними, чтобы понять, где они могут находиться. Также замерзавшим в лесу людям советовали, как вести себя, чтобы благополучно дождаться спасения.

- Так как время было вечернее, единственным способом их заметить был лишь костер. Мы посоветовали им поджечь камыши, так как они находились вблизи озера. Две оперативные машины в это время патрулировали местность с включенными проблесковыми маячками, чтобы граждане могли увидеть нас. В это время сотрудники МЧС на снегоходе отправились к месту возможного нахождения потерявшихся. Около полутора часов ушло на поиски людей, пока спасатели не заметили зарево огня – горел камыш. Поспешив туда, наши сотрудники обнаружили граждан, - рассказал подробности проведения поисково-спасательных работ заместитель начальника 55 пожарно-спасательной части Иван Ушаков.

Сейчас спасенные люди уже в безопасности, они себя хорошо чувствуют. Кроме того, сотрудникам МЧС удалось спасти и их сломавшийся снегоход, его починили. На нем все трое - теперь уже в сопровождении своих спасителей - благополучно добрались до дома.